Côte d’Ivoire/ Le ministre Jean-Claude Brou inaugure un nouveau broyeur d’une cimenterie à Abidjan

Présentation du broyeur par un ingénieur de LafargeHolcim au ministre Jean claude Brou

Abidjan, 02 fév (AIP)- Le ministre de l’Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou a procédé vendredi, à l’inauguration d’un nouveau broyeur de la cimenterie LafargeHolcim-Côte d’Ivoire, installé à son siège à Treichville, portant ainsi la capacité de production de l’entreprise à 2,5 millions de tonnes ciment par an. Avec ce 6ème broyeur, le plus grand en Afrique de l’Ouest et dont la construction est évaluée à 15 milliards de francs CFA, la firme double sa capacité de production et entend répondre efficacement aux besoins des consommateurs, et aussi créer de nouveaux emplois avec l’élargissement de son réseau de distribution, selon le directeur général, Xavier Saint-Martin-Tillet. Pour le ministre Jean-Claude Brou, cette initiative...

