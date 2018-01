Côte d’Ivoire/ Le Ministre Jean Claude Brou exhorte à la poursuite des chantiers ouverts au sein de son département

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean Claude Brou

Abidjan, 14 jan (AIP)- Le ministre de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou, a exhorté vendredi, à Abidjan, les agents, à poursuivre les « importants « chantiers déjà ouverts au sein du département, lors de la cérémonie d’échanges de vœux. Le ministre communiait pour la dernière fois avec ses collaborateurs maintenant qu’il est sous le départ pour le Nigeria, parce que désigné par le président de la République, Alassane Ouattara, pour présider la commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il a décerné cette nomination à l’ensemble du personnel car pour lui chacun y aura contribué à sa manière et a dit sa fierté d’avoir travaillé avec eux pour le développement de la politique industrielle et minière...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.