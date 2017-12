Côte d’Ivoire/ Le ministre Jean Claude Brou donne de la joie aux enfants handicapés de Yopougon

Jean Claude Kouassi au milieu des enfants vivant avec un handicap

Abidjan, 29 déc (AIP)-Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Jean Claude Kouassi, a offertdes cadeaux aux pensionnaires de l’école ivoirienne pour les sourds (ECIS), du centre d’éducation spécialisé pour les enfants handicapés (CESEH) et de l’institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA), à l’occasion d’un arbre de Noël organisé jeudi à Yopougon. « Ma joie est grande d’être parmi vous ce matin (jeudi) pour communier avec vous, afin de vous témoigner mon amour et mon affection. Joyeux Noël, je vous aime très fort », a déclaré le ministre Jean Claude Kouassi, les mains chargées de présents. Bien avant, il a rappelé que ce don est une promesse faite le 07 décembre à l’occasion de la fête des personnes...

