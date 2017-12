Côte d’Ivoire/ Le ministre Isaac Dé décrète 2018 comme une année d’actions pour les logements sociaux

Le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme Claude Isaac Dé.

Abidjan, 28 déc (AIP)- Le ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCLAU), Claude Isaac Dé, a décrété 2018 comme une année d’actions pour son département ministériel dans la réalisation des logements sociaux et économiques. « Oui, 2018 sera une année d’action. Vous allez bientôt voir de nouvelles promotions immobilières émerger dans toutes les périphéries d’Abidjan et à l’intérieur du pays », a promis, jeudi, le ministre Dé à l’occasion de la cérémonie officielle de remise de clés de 4000 logements aux acquéreurs dans la cité « Alliance » d’Anyama Ebimpé. Claude Isaac Dé a également rassuré toutes les parties prenantes au processus de développement de l’habitat en Côte d’Ivoire et les populations...

