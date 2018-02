Côte d’Ivoire/ Le ministre des Affaires étrangères visite les infrastructures en cours de réalisation à Aboisso

Le ministre Marcel Amon-Tanoh visite des chantiers à Aboisso, le 10/02/2018

Aboisso, 11 fev (AIP) – Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh, a parcouru samedi les artères d’Aboisso, pour constater de visu les travaux réalisés ou en cours dans la ville. Il était en compagnie du préfet de la région du Sud-Comoé, préfet du département d’Aboisso, du maire Mamadou Kano, des directeurs (régional et départemental) des Infrastructures économiques et de la chefferie traditionnelle. Sa visite a commencé par le boulevard en construction qui part de l’entrée de la ville en provenance d’Abidjan jusqu’à la sortie d’Aboisso pour Noé, en passant par le nouveau pont de 2X2 voies en construction, co-financé par la Banque mondiale et l’Etat ivoirien. Les travaux sont très avancés et la date du 31 mai 2018 est indiquée pour la livraison...

