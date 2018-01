Côte d’Ivoire/ Le ministre de l’Industrie satisfait du niveau de réhabilitation et d’aménagement des zones industrielles d’Abidjan

Le Ministre Jean Claude Brou visitant lors de sa visite des zones industrielles de yopougon et du pk 24

Abidjan, 25 jan (AIP)- Le ministre de l’Industrie et des Mines, Jean Claude Brou, a marqué sa satisfaction quant au niveau de réhabilitation et d’aménagement des zones industrielles de Yopougon et d’Akoupé-zeudji PK 24 autoroute du Nord, jeudi, après une visite des deux sites. Selon Jean Claude Brou, le niveau d’exécution des travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon est au-delà des 90% faisant remarquer qu’il y a quelques années en arrière, les routes et les autres infrastructures de cette zone étaient dans un état de délabrement très avancée. La réhabilitation qui a été décidée par le gouvernement à hauteur de 24 milliards de francs CFA a permis de refaire la voirie bitumée existante, de construire des voiries neuves bitumées, de...

