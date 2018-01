Côte d’Ivoire/ Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale présente ses priorités pour l’année 2018

Le ministre Jean Claude Kouassi(archive)

Bingerville, 12 jan (AIP)-Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a présenté jeudi, à la nouvelle agence de l’IPS-CGRAE à Cocody-Attoban, ses priorités pour l’année 2018, lors des échanges des vœux du nouvel an à ses collaborateurs. Il s’agit, entre autres, de la généralisation de la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle (CMU), de la question du chômage, de l’adoption et de la réalisation de cadre d’actions stratégiques pour la période 2017-2020 de la Politique nationale de l’emploi (PNE) avec la création de 85 000 emplois pour les jeunes et les couches les plus vulnérables, d’étendre le régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants, et de mettre en œuvre le régime de retraite complémentaire...

