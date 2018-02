Côte d’Ivoire/ Le ministre Bruno Koné apporte sa compassion aux populations de Kanakono (Tengrela)

Le ministre de la Poste, de l’Economie numérique et de la Communication, Bruno Nabagné Koné. (Photo d'archive)

Tengrela, 02 fév (AIP)- Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné s’est déplacé, vendredi, à Kanakono, département de Tengrela, pour apporter sa compassion aux populations après les événements survenus en fin d’année 2017 et qui ont occasionné la mort de quatre personnes. « Nous n’avons pas eu l’occasion de venir depuis ces événements. Nous avons décidé de venir saluer les populations de Kanakono, apporter notre compassion aux parents des victimes et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés » , a-t-il indiqué, au terme d’une visite qui l’a conduit successivement dans les différents quartiers où il y a eu des victimes dans l’affrontement meurtrier...

