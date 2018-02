Côte d’Ivoire / Le ministre Amon-Tanoh en visite de travail au siège l´ONU

Le ministre Amon-Tanoh et Mr Miroslav Lajcak, président de l’Assemblée Générale des Nations Unies

Abidjan, 28 fév (AIP) – Le ministre des Affaires Etrangères, Marcel Amon-Tanoh a effectué les 21 au 22 février, une mission de travail au siège de l’Organisation des Nations Unies à New-York dans le cadre des activités de la Côte d’Ivoire au Conseil de Sécurité en qualité de membre non permanent. Selon un communiqué parvenu à l’AIP, l’agenda du Ministre Marcel Amon-Tanoh a été marqué au cours de cette mission par plusieurs rencontres et réunions de haut niveau. Mercredi, le ministre a participé à un séminaire de haut niveau sur la réforme du secteur de la sécurité en Afrique de l´Ouest et dans le Sahel. Ce séminaire impulsé par la Côte d’Ivoire, le royaume de Belgique et le Département des Opérations de Maintien de la Paix a eu pour thème de...

