Le ministre Amadou Koné distribuant les cadeaux de Noël aux enfants de Bouaké

Bouaké, 25 déc (AIP) – Le ministre des Transports, Amadou Koné, a offert, dimanche à Bouaké, des cadeaux de Noël à plus de 1000 enfants de la localité, pour leur permettre de sentir la joie de la fête de la nativité. Le ministre, natif de la commune dit avoir initié cet arbre de Noël pour donner l’espoir aux enfants parce qu’ils ont vécu avec leurs parents les moments de troubles qui ont marqué la vie de la ville au cours de cette année. De plus, a-t-il ajouté, tous les enfants n’ont pas la chance de recevoir des cadeaux. Il a promis de faire davantage l’année prochaine et d’offrir aux jeunes un réveillon de la Saint Sylvestre. «Tu es le père Noël de tous les enfants de Bouaké», a déclaré la petite Tuo Karidjatou qui a traduit la gratitude des récipiendaires...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.