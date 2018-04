Côte d’Ivoire / Le ministère de l’Enseignement supérieur et la Chambre des rois scellent une union au chevet des universités ivoiriennes

Photo de famille de la délégation de la ministre Bakayoko-Ly Ramata à l'issue de l'audience avec la Chambre des rois et chafs traditionnels à Yamoussoukro

Abidjan, 17 avr (AIP) – La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Bakayoko-Ly Ramata, accompagnée d’une forte délégation des membres de son cabinet et des présidents d’universités publiques et directeurs généraux de grandes écoles publiques a rendu visite, lundi, à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels (CNRCT), à Yamoussoukro, pour sceller une union au chevet de l’université ivoirienne, indique une note du ministère adressée mardi à l’AIP. Le président de la CNRCT, Sa Majesté Awoulae Tanoé Amon Paul Désiré s’est dit heureux, avec l’ensemble des rois et chefs traditionnels présents, d’accueillir le Pr Bakayoko-Ly Ramata et sa délégation. « Nous sommes fiers de vous voir porter avec autant de compétences...

