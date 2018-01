Côte d’Ivoire/ Le ministère de l’éducation nationale exclue pour 10 jours deux élèves du lycée moderne de Biankouma

Biankouma, 10 jan (AIP) – Deux élèves perturbateurs des cours, avant et après les congés de Noël, ont été exclus pour dix jours du lycée moderne de Biankouma par le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a-t-on appris mercredi auprès des responsables du lycée. Les deux élèves, l’un en Seconde et l’autre en Première, sont exclus à compter de ce mercredi. Pour le deuxième trimestre, ils ont tous deux la note de 03 en conduite et auront la note 00 en cas d’évaluation pendant ces 10 jours d’exclusion. Le proviseur Koné Mamadou a engagé les personnels du lycée à agir pour l’application rigoureuse de la mesure. (AIP) cn/kkf/fmo

