Côte d’Ivoire / Le MASA, un projet qui honore la Côte d’Ivoire et l’Afrique (Directeur )

Le Professeur Yacouba Konaté, Directeur du MASA, l'invité de la "Tribune" de l'AIP, du mercredi 28 février 2018. Photo AIP

Abidjan, 28 fév (AIP) – Le Marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA) présente des offres culturelles et artistiques qui honorent la Côte d’Ivoire et l‘Afrique, a révélé, mercredi, le directeur de ce marché, Pr Yacouba Konaté, lors de la tribune de l’Agence ivoirienne de presse (AIP). Avec 1352 festivaliers attendus, cette manifestation d’envergure offrira à 306 directeurs de festivals, 126 journalistes et aux artistes d’interagir autour d’œuvres artistiques inédites sur le thème «Quels modèles économiques pour les arts de la scène ? Troupes, salles de spectacles et festivals». Cette édition verra, notamment, une grande participation de la gent féminine, d’un spot light sur les diffuseurs du Mexique, d’Argentine, de Bolivie et du Salvadore, selon...

