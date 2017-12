Côte d’Ivoire/ Le grand marché d’Abengourou parti en fumée

Le grand marché d'Abengourou consumé par les flammes

Abengourou, 23 déc (AIP)- Le marché central de la ville d’Abengourou (210 km au nord-est d’Abidjan) a été ravagé par un incendie qui s’est déclenché samedi, aux environs de 3h 30 du matin, selon des témoins rencontrés sur les lieux. « C’est vers 3h30 du matin que ça commencé. On a vu de la fumée s’élever au-dessus du marché », racontent-ils, affirmant avoir alerté aussitôt la police et les sapeurs pompiers civils basés au siège du conseil régional de l’Indénié-Djuablin. Ces derniers n’ont pu réagir efficacement pour circonscrire le feu, faute de matériels appropriés. Cet incendie, dont les origines ne sont pas encore connues, a occasionné d’importants dégâts matériels et quelques pillages de marchandises par des badauds qui...

