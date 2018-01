Côte d’Ivoire / Le maire exhorte à l’union et à la solidarité pour le développement de Dimbokro

Dimbokro, 14 jan (AIP) – Le maire de Dimbokro, Bilé Diéméléou Amon Gabriel a exhorté les femmes à travailler main dans la main estimant que c’est dans l’union et la solidarité que se fera le développement de Dimbokro. « Femmes de Dimbokro, restez toujours unies et solidaires. Je vous exhorte à travailler main dans la main avec vos sœurs des autres associations qui ne sont pas membres de la fédération (…) C’est ensemble que nous allons développer notre ville », a exhorté M. Bilé, lors de l’investiture samedi de la présidente de la Fédération des femmes agricultrices, avicultrices et commerçantes de Dimbokro (FEFACDI). Pour M. Bilé qui a salué l’avènement de la fédération, avec la FEFACDI qui va permettre d’approvisionner en vivriers les localités,...

