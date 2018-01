Cote d’Ivoire/ Le maire encourage les travailleurs du CHR et de la police en service la nuit du réveillon

Dimbokro, 02 jan (AIP) – Le maire Bilé Diéméléou Amon Gabriel a rendu visite aux agents de santé en service au centre hospitalier régional (CHR) notamment dans les services de pédiatrie et de chirurgie obstétrique pour les féliciter et les encourager, lors du réveillon de la Saint sylvestre, a constaté l’AIP, dans la nuit de dimanche à lundi. « Je suis venu vous saluer et dire que nous sommes avec vous. Pendant que beaucoup d’entre nous allons dans les maquis et les églises, vous êtes présents à vos postes pour sauver des vies. En tout cas bonne et heureuse année à vous », a déclaré Bilé Diéméléou Amon Gabriel, reçu à 00 h35 mn par le chef du service de chirurgie obstétrique, Dr Coulibaly Issouf. Il a également salué des malades et...

