Le maire de Blolequin avec ses conseillers municipaux sur un chantier

Bloléquin, 1er jan (AIP) – Le maire de Bloléquin, Djouha Kéi Edouard, a exprimé sa volonté d’être « l’artisan de développement » de sa commune lors d’une visite des chantiers réalisés par le conseil municipal durant son mandat en prélude à la 4ème session ordinaire. « Je veux être pour cette population, un artisan de développement pour ce département qui est Bloléquin et je me dis en écoutant les populations à propos des projets réalisés que je suis très proche de cette volonté, mais je ne baisse pas les bras. Je veux faire plus et je pense que c’est possible avec le concours de toute la population », a-t-il affirmé. Selon lui, plus de 22 projets sur 26 ont été réalisés, preuve de sa volonté de contribuer au bien-être de ses...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.