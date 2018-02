Côte d’Ivoire/ Le maire de Transua annonce sa candidature aux prochaines municipales

Tano Kobenan Isaac, maire de la commune de Transua (Bondoukou)

Bondoukou, 24 fév (AIP) – le maire de Transua, à 65 km de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo), Tano Kobenan Isaac, a exprimé, vendredi, sa volonté de se représenter aux prochaines élections municipales. « Je suis candidat pour continuer mon action à la tête de la commune de Transua », a lancé Tano Isaac lors d’une cérémonie de présentation de vœux du nouvel an à la population locale. Il a expliqué que sa candidature permettra de continuer le développement économique et social amorcé depuis cinq ans dans la commune, tout en appelant la population à l’unité et au pardon. Tanoh Isaac a également invité la population à se débarrasser des rancœurs et à penser uniquement à la commune. « Je présente mes excuses sincères à...

