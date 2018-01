Côte d’Ivoire / Le maire de Tanda prône l’entente et la fraternité

Tanda, 19 jan (AIP) – Le maire Amadou Koné appelle toutes les forces vives de Tanda à travailler dans l’entente et la fraternité pour conduire la cité vers le développement. Il a lancé son appel alors qu’il recevait mercredi les vœux du conseil municipal, des chefs de village et des chefs de communautés. Au-delà de l’espace communal, le maire s’est félicité du processus de réconciliation en cours dans le département et dans toute la région du Gontougo. « Je suis fier du processus de réconciliation en cours dans le département et dans la région. La Côte d’Ivoire dans son ensemble est en train de parler de réconciliation, et il faut que les fils, filles et cadres du Gontougo soient dans cette dynamique de réconciliation » a-t-il...

