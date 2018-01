Côte d’Ivoire/ Le maire de Sikensi  prône la paix face à la crise de la chefferie dans deux villages

Photo: le maire de Sikensi, Sahoré Essy François De Paul au micro/photo d'archives)

Sikensi, 05 jan (AIP)- Le maire de la commune de Sikensi, Sahoré Essy François De Paul, prône la réconciliation et la paix, face à la crise de la chefferie qui secoue les villages de Katadji (commune de Sikensi) et Sahué (Sous-préfecture de Gomon/Département de Sikensi). Dans un entretien accordé mercredi, à l’AIP, Sahoré Essy a recommandé aux populations de sa circonscription ainsi qu’à ceux du département, en sa qualité de vice-président du Comité départemental de la recherche de la paix et de la cohésion sociale, de s’attacher aux valeurs de paix et de cohésion. Sahoré Essy a déploré avoir été accusé par des personnes, d’avoir été complice de la destitution le 6 décembre par le préfet du département, Mme Dao Diaby Aminata, du chef...

