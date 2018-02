Côte d’Ivoire/ Le maire de Lakota au secours d’une centaine de familles démunies

Divo, 23 fév (AIP) – Le maire de Lakota, Samy Merhy, a entrepris depuis plusieurs jours une opération d’assistance aux personnes les plus défavorisées de la commune faisant le bonheur d’une centaine de famille. Environ 10 millions francs CFA ont déjà ainsi été distribués aux personnes âgées, à celles qui ne sont plus en activité, celles qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts et aux veuves, a appris l’AIP. « Avec ce programme, nous pouvons les soulager et assurer la nourriture pour deux ou trois mois en attendant mieux », a expliqué Samy Merhy. « Le maire n’a pas idée de l’importance de ces gestes à notre endroit. Nous lui souhaitons de rester toujours généreux et Dieu le récompensera », a affirmé un des bénéficiaires des actions du maire de...

