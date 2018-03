Côte d’Ivoire/ Le maire de Bouaké et son homologue français de Villeneuve-sur-Lot signe un nouveau partenariat

Échange de document entre le Djibo Nicolas et son homologue français Patrick Cassany après la signature du partenariat

Bouaké, 06 mars (AIP)-Le maire de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, et son homologue français de la commune Villeneuve Sur-Lot, Patrick Cassini, ont signé un contrat de renouvellement du partenariat entre leurs collectivités, après soixante ans de coopération. Lors d’une cérémonie dédiée aux 60 ans de coopération, le maire de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas et son homologue de Villeneuve-sur-Lot, Patrick Cassany, ont paraphé le document marquant la réaffirmation de leur volonté commune de suivre les sillons tracés par les pères fondateurs de leurs cités dans l’intérêt de leurs populations. La coopération portera notamment sur le domaine de la santé en termes de dons de matériels et d’équipement, la culture et les échanges entre les jeunesses des deux collectivités. Le...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.