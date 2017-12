Côte d’Ivoire/ Le maire d’Abengourou apporte sa compassion aux commerçants suite à l’incendie du marché central

Le maire Amoikon Kouakou Banga solidaire des commerçants du marché d'Abengourou ravagé par un incendie

Abengourou, 23 déc (AIP)- Le maire d’Abengourou, Amoikon Kouakou Banga, a apporté sa compassion et sa solidarité aux commerçants suite à l’incendie qui a ravagé le marché central de la ville dans la nuit de vendredi à samedi. « Les commerçants ont achalandé leurs magasins pour espérer faire de bonnes affaires pendants ces fêtes de fin d’année et voilà que survient l’incendie. Nous exprimons vraiment toute notre compassion et notre solidarité à tous ces commerçants qui ont tout perdu », a-t-il déclaré à la presse, se disant sous le choc face à ce désastre. Le premier magistrat de la commune d’Abengourou a également apporté sa compassion aux quatre blessés, dont un cas grave, causé par cet incendie. Il a promis de prendre en charge tous les frais d’hospitalisation...

