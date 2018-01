Côte d’Ivoire/ Le maire d’Abengourou annonce la reconstruction du marché central dans un délai d’un an et demi

le maire de la commune d'Abengourou, Amoikon Kouakou Banga, lors de session extraordinaire du conseil municipal

Abengourou, 12 jan (AIP)- Le maire de la commune d’Abengourou, Amoikon Kouakou Banga, a annoncé vendredi la reconstruction du marché central, ravagé par un incendie, dans un délai maximum d’un an et demi. « Nous allons travailler d’arrache pied pour faire renaître le marché de ses cendres. Et cela dans un an ou un an et demi au plus tard », a-t-il indiqué lors d’un conseil municipal extraordinaire, assurant qu’il s’agira d’un marché ultra moderne disposant de toutes les installations de prévention ou de lutte contre les incendies. Le conseil municipal lui a donné son feu vert pour qu’il poursuive les différentes démarches nécessaires pour relever ce défi de doter la ville d’Abengourou d’un nouveau marché moins de deux ans après que l’ancien soit parti...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.