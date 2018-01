Le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné (Ph. d'archive)

Abidjan, 16 jan (AIP) – Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné, a procédé, mardi, au lancement officiel du magazine d’informations « Impact Développement », édité par le Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG) portant sur la mise en relief des résultats et impacts des projets menés par le gouvernement ivoirien. La parution de ce mensuel est une opportunité pour informer le grand public vivant en Côte d’Ivoire et à l’étranger sur les enjeux du développement, les actions et impacts des activités gouvernementales, a relevé le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste. Elle vise à montrer, notamment, les avancées de l’Etat...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.