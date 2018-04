Côte d’Ivoire/ Le lycée moderne de Tabou institue un prix d’excellence

Tabou, 14 avr (AIP)- L’administration du lycée moderne Barou Adjéhi Valentin de Tabou a instauré, au début de cette année scolaire 2017-2018, un prix d’excellence qui récompense chaque trimestre les meilleurs élèves de chaque classe et les élèves ayant obtenu le plus grand nombre de points aux différents examens blancs et devoirs de niveau. L’initiative vise à « créer une saine émulation et faire de bons résultats en fin d’année scolaire. » Le proviseur du lycée moderne Barou Adjéhi Valentin de Tabou, Laciné Fofana, et ses collaborateurs passent, dans le cadre de ce prix d’excellence, après chaque trimestre et chaque examen blanc ou devoir de niveau dans les classes, pour féliciter les meilleurs élèves qui reçoivent des récompenses, composées...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.