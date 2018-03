Côte d’Ivoire/ Le lycée moderne de Ferkessédougou doté d’une salle multimédia 

Remise d'un une salle multimédia ,réhabilitée et équipée de 31 ordinateurs de bureau, connectés à internet haut débit.

Ferkessédougou,06 mars (AIP) – Une salle multimédia, réhabilitée et équipée de 31 ordinateurs de bureau, connectés à internet haut débit, a été offerte au lycée moderne de Ferkesédougou. D’un coût global de 23 392 300 francs CFA, cette salle permettra aux élèves et aux enseignants de cet établissement scolaire de se connecter à l’internet et d’avoir accès aux connaissances et contenus pédagogiques, a indiqué le représentant de la Fondation MTN CI, René Yedieti. Le représentant de la Fondation MTN CI a fait cette adresse, à la faveur de la cérémonie de la remise officielle des clés, lundi, dans le cadre de son programme « Génération Numérique », qui vise à faciliter l’accès des élèves et des enseignants à internet. « Nous...

