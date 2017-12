Côte d’Ivoire/ Le lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga vainqueur du tournoi interservices à Touba

Touba, 22 déc (AIP)- Le lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga sorti vainqueur de la finale du tournoi de Maracaña interservices disputée entre les directions régionales et départementales de Touba. « Le lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga est, certes, le champion de cette édition, mais ce sont tous les services de Touba qui ont gagné », a indiqué le représentant du parrain et du président du tournoi, Doumbia Adama. La finale a opposé les équipes du lycée et du centre hospitalier régional. Le directeur départemental des Sports et Loisirs du Bafing, Akindélé Ismaël Olegeguem, a été ovationné pour la réussite de l’organisation du tournoi. Une édition qui a enregistré la participation de 35 services qui ont été fusionnés en 14 équipes. Les matches...

