Côte d’Ivoire/ Le Lions Clubs Côte d’Ivoire sollicite le statut d’association d’utilité publique

Le directeur de cabinet de la ministre de la Santé (à droite) recevant le nouveau carnet de la mère et de l'enfant

Abidjan, 26 jan (AIP)- La branche Côte d’Ivoire du club de service international, Lions Clubs, souhaite être déclarée d’utilité publique et sollicite l’appui du ministère de la Santé et de l’Hygiène dans la conduite des démarches pour parvenir à ce statut. Le président de la région 3 du Lions Clubs international en Côte d’ivoire, Daniel Sampah a présenté la doléance, vendredi, lors d’une cérémonie de mise à disposition des autoritaires sanitaires d’un nouveau carnet de santé de la Mère et de l’Enfant, conçu par l’association de bienfaisance. Pour M. Sampah, il s’agit, bien au-delà des avantages que pourraient lui octroyer le statut auprès de l’Etat, d’aider le Lions Clubs à collecter davantage de fonds auprès des entreprises privées. «Le...

