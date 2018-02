Côte d’Ivoire/ Le groupe scolaire Blaidy de Bocanda qualifié pour la finale du concours régional de cuisine

Les trois lauréates du GS Blaidy de Bocanda qualifiés pour la finale régionale à Bocanda

Bocanda, 25 fév (AIP) – Le groupe scolaire Blaidy, vainqueur du concours de cuisine au niveau de la circonscription primaire de Bocanda (Centre-Est, région du N’zi), représentera cette localité à la finale régionale qui aura lieu à Dimbokro, à une date non encore fixée. Les mets concoctés par ces jeunes cuisinières ont été présentés samedi, aux cadres, aux enseignants et à la presse locale, lors des finales des activités culturelles et sportives, organisées par le secteur Bocanda Est, dans la cour de ce groupe scolaire. Il s’agit d’un menu fait de l’igname assaisonnée de sauce gnangnan au hérisson comme plat de résistance et de la papaye au désert. Ces plats ont été dégustés et appréciés par tous les invités. Il est l’œuvre du tandem constitué...

