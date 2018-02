Côte d’Ivoire/ Le Gouvernement suspend les activités de la Société Ivoire Hélicoptère (Communiqué)

Le Amadou Koné a pris des instructions fermes.

Abidjan, 03 fév (AIP) – Le ministre des Transports, Amadou Koné, annonce dans un communiqué publié vendredi, la suspension pour une période de trois mois au plus des activités de la Société Ivoire Hélicoptère, le temps de procéder à des audits et de prendre des mesures complémentaires en vue d’éviter la répétition des accidents. «Le ministre des Transports, en accord avec l’ANAC et le Bureau Enquêtes Accidents, décide de la suspension pour une période de trois mois au plus des activités de la compagnie impliquée, le temps de procéder à des audits et de prendre des mesures complémentaires en vue d’éviter la répétition de tels accidents », indique le communiqué. Selon le ministre, cette décision est due à la récurrence des accidents impliquant la...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.