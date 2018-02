Côte d’Ivoire/ Le Gouvernement finalise l’accord d’acquisition de 450 autobus par la Sotra pour un montant de 59,033 milliards Fcfa

Le ministre des Transports, Amadou Koné remettant la convention au Directeur général de la SOTRA, Méïté Bouaké.

Abidjan, 28 fév (AIP)-Le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Koné et le Directeur général du groupe CSOB, une banque tchèque, Jan Nyvit, ont procédé mercredi, à Abidjan, à la signature d’une convention commerciale portant sur un montant de 59,033 milliards de francs CFA pour l’achat de 450 autobus de la Société des transports abidjanais (SOTRA) avec le groupe Iveco. Ces engins roulants sont composés d’autobus articulés pour le transport de masse et des autobus standards de 18m déjà connus à Abidjan dont une partie fonctionnant avec de l’énergie à gaz. Selon le ministre, la structuration du financement est répartie en deux tranches. La tranche A, d’un montant de 8,855 milliards de francs CFA représentant 15% du coût du contrat commercial, a une...

