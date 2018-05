Côte d’Ivoire / Le Gouvernement expose les atouts de l’agriculture ivoirienne au président sierra-léonais

Le président sierra léonais a visité les installations du CNRA en compagnie du vice-président Daniel Kablan Duncan et le ministre Adjoumani.

Abidjan, 5 mai (AIP) – Au nom du Gouvernement de Côte d’Ivoire le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani a exposé les atouts de l’agriculture ivoirienne samedi lors d’une visite du président sierra-léonais, Julius Maada Bio au siège du Centre national de recherche agronomique (CNRA) à Abidjan sur la route de Dabou. En présence du Vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, le ministre Adjoumani a précisé que le secteur agricole représente 30% du produit intérieur brut (PIB) et 50% des recettes d’exportations avec la domination du binôme café-cacao qui fait à lui seul 40% des recettes d’exportations et contribue à 20% du PIB. Selon lui, l’impact significatif de la recherche scientifique sur l’essor du secteur agricole...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.