Côte d’Ivoire/ Le Gouvernement et la SFI mettent une stratégie de développement des énergies renouvelables

Le ministre Thierry Tanoh veut un secteur énergétique très fort.

Abidjan, 02 mars (AIP)- L’atelier sur l’investissement privé pour atteindre la cible nationale de 42% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici à 2030, organisé par la Société financière internationale (SFI) et le Gouvernement ivoirien, débuté en décembre 2017, a pris fin vendredi après une longue réflexion. Durant plusieurs jours, des représentants du privé et des décideurs politiques ont discuté de la mise en place de solutions réalistes et à court termes dans le secteur des énergies renouvelables. Ils ont passé en revue les politiques à mettre en place, les interventions et investissements à engager ainsi que les innovations à développer en matière de produits financiers pour attirer des investissements privés dans le secteur. L’atelier...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.