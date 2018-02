Côte d’Ivoire / Le gouvernement en séminaire pour repenser sa communication

Séminaire gouvernemental (ph d'archives)

Abidjan, 26 fév (AIP) – Le gouvernement ivoirien, réuni ce lundi dans le cadre d’un séminaire, peaufine de nouvelles stratégies en vue de conférer davantage d’efficacité à sa communication avec les populations. Le gouvernement, à travers ce séminaire, recherche en outre les moyens de créer une plus grande proximité avec les gouvernés. « Il s’agit d’une part de mieux appréhender leurs opinions et aspirations profondes et d’expliquer et mieux faire comprendre les politiques, décisions et projets de développement d’autres part afin qu’elles se les approprient », a expliqué le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, procédant à l’ouverture. Il a noté le fait qu’il apparait aujourd’hui comme « un défi » pour le gouvernement d’adapter...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.