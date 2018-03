Côte d’Ivoire/Le gouvernement condamne des enlèvements et assassinats d’enfants

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme sur le plateau du 20H00 de la RTI 1ère chaîne

San Pedro, 07 mars (AIP) – Le gouvernement, dans un communiqué du comité de sécurité lu sur le plateau de la télévision nationale, condamne les cas répétés d’enlèvements et d’assassinats d’enfants enregistrés dans le pays depuis le mois de janvier. Présidée par le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, la réunion du comité de sécurité a fait, mardi, le point de la situation d’actes « ignobles perpétrés sur des enfants » et a réaffirmé la détermination du gouvernement à « combattre ces crimes inacceptables ». Depuis janvier, huit cas de disparition ou d’enlèvement d’enfants ont été enregistrés, dont trois décès dûs à des morts violentes à l’arme blanche ou par strangulation, a indiqué le ministre de la Justice et des...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.