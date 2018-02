Côte d’Ivoire/ Le FPI est à la recherche d’une alliance avec le PDCI (Officiel)

Divo, 05 fév (AIP) – Le président du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), Pascal Affi N’guessan, a affirmé samedi à Divo que son parti est en quête d’une alliance avec le PDCI-RDA pour sinon revenir au pouvoir à tout le moins être dans le pouvoir. Le président du FPI a été reçu récemment en audience par celui du PDCI-RDA, Aimé Henri Konan Bédié, rappelle-t-on. « Chez Bédié, je suis allé chercher une alliance. Si on réussit cela, soit on est au pouvoir, soit on est dans le pouvoir », a déclaré Affi N’guessan qui rencontrait les militants de son parti au cours d’une séance d’échanges directs. Le député de Bongouanou a ajouté que cette stratégie permettrait à son parti de rebondir et d' »avoir forcément plus d’oxygène ». Affi...

