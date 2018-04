Côte d’Ivoire/ Le foyer des jeunes de Taï en cours de réhabilitation par le PNUD

Le foyer des jeunes de Taï en plein travaux de réhabilitation.

Taï, 17 avr (AIP) – Les travaux de réhabilitation du foyer des jeunes de Taï, financés par le programme des Nations unis pour le développement (PNUD) et exécutés par l’ONG Kouadi, ont démarré depuis, lundi, a constaté l’AIP sur place. Le PNUD finance entièrement les travaux prévus pour une durée d’un mois en plus de l’équipement. Le nouveau foyer sera doté de 200 chaises, d’appareils de sonorisation, d’un écran plasma et d’un abonnement canal, fait-on savoir. Construit en 2013 par la mission des Nations Unies en côte d’Ivoire (ONUCI), le foyer n’a été fonctionnel que jusqu’en 2016. Malheureusement, sa toiture a cédé sous l’effet des fortes pluies, explique-t-on. Cette situation a poussé le président des jeunes...

