Le festival «Rendez-vous chez nous» de Ouaga prévue du 03 au 25 février

Abidjan, 19 jan (AIP)- La 9e édition du festival « Rendez-vous chez nous » va investir les rues de Ouagadougou et d’autres localités du 03 au 25 février, fait savoir un note d’information de l’Association Arts, Clowns, Marionnettes et Musique dans nos rues (ACMUR), transmise vendredi à l’AIP. Trois semaines durant, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Bamako et plusieurs villages de la commune rurale de Komsilga ainsi que l’enceinte de l’orphelinat de Loumbila recevront de multiples expressions artistiques d’arts de la rue. « Plus de 45 troupes et groupes et des milliers de festivaliers du Burkina, Mali, Niger, Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, RDC, Ghana, Tunisie, Sénégal, France, Canada, Suisse, Allemagne et de la Belgique...

