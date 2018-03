Côte d’Ivoire/ Le FDFP renforce les capacités des professeurs d’un collège privé de Tiébissou

Tiébissou, 02 mars (AIP)- Le Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP) a organisé, à la faveur des congés de février, une séance de formation destinée au renforcement des capacités du personnel enseignant et administratif du collège ENOC de Tiébissou, à la demande des responsables de l’établissement. La session de formation a porté sur les droits et devoirs du travailleur, la gestion de leur carrière professionnelle, la psychopédagogie, la pédagogie de l’enfant au secondaire et au primaire, a expliqué le docteur en psychologie, Djadji Odilon, qui a dirigé la séance. Cette formation, très utile et instructive, résulte du constat d’un déficit en savoir-faire et savoir-être du personnel recruté dans plusieurs domaines, a justifié...

