Cote d’Ivoire/ Le Directeur régional apporte sa compassion aux sinistrés du lycée moderne de Bouna

Le Drenfpet de Bouna, Koffi Komenan Hyacinthe (en costume) au lycée moderne

Bouna, 26 fév (AIP)- Le directeur régional de l’Education nationale de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Drenetfp) de Bouna, Koffi Komenan Hyacinthe, a rendu lundi, une visite de soutien et de compassion aux élèves et personnels du lycée moderne de la ville, à la suite de dégâts causés dans cet établissement vendredi à 16H, par des rafales de vents survenus au cours d’une tornade. « Je suis venu vous dire qu’il faut que nous soyons suffisamment forts et aller de l’avant », leur a-t-il indiqué au drapeau, après le salut aux couleurs. Le directeur régional, accompagné d’une forte délégation de collaborateurs a, au non de l’ensemble du ministère de l’Education nationale, adressé...

