Côte d’Ivoire/ Le directeur du MASA présente les innovations de l’édition 2018

Le directeur général du MASA, Yacouba Konaté (à droite) à la conférence de presse au siège

Abidjan, 08 fév (AIP)- Le directeur général du Marché des arts et du spectacle d’Abidjan (MASA), Pr Yacouba Konaté, a présenté jeudi, les innovations de l’édition 2018, en se réjouissant du point sur les préparatifs, au cours d’une conférence de presse à Abidjan. « Pour commémorer ce 25e anniversaire, nous allons faire un colloque, une exposition de photos, faire le point sur nos archives. Nous allons aussi faire un travail d’analyse de nos textes. L’autre aspect sur lequel on pourrait insister, nous avons mis les organisateurs de spectacle au cœur de l’organisation. Nous essayons de réduire aussi le nombre d’artistes invités, d’acheter le moins de billets d’avion possible », a révélé M. Konaté . « Nous avons réactivé les partenaires institutionnels...

