Côte d’Ivoire/ Le directeur de l’OIPR salue les performances de ses services en 2017

Le directeur de l’OIPR salue les performances de ses directions

Soubré, 29 jan (AIP)- Le directeur général de l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR), Tondossama Adama, a salué les performances réalisées par ses services au cours de l’année 2017, lors de la tenue à Soubré, de la 4ème session du comité de direction de cette structure. Au cours de cette rencontre jeudi, colonel Tondossama s’est félicité de l’appui des autorités préfectorales dans la protection des parcs et réserves. Il a encouragé ses collaborateurs à plus de détermination dans l’accomplissement de leurs tâches pour une protection et une gestion durable des aires protégés. Le secrétaire général 2 de la préfecture de Soubré, Okou Tohorou Paulin-Martial, représentant le préfet de Région, a félicité et encouragé le directeur de l’OIPR pour...

