Côte d’Ivoire/ Le DG de la poste dévoile ses grands chantiers

Le DG de la poste à (Gauche) et le ministre Pascal Kouakou Abinan.

Abidjan, 23 fév (AIP)-Le Directeur général de la poste de Côte d’Ivoire, Isaac Gnamba-Yao a présenté jeudi, les grands chantiers de son institution au cours de la 2ème édition de « la matinale de la modernisation » du ministère de la Modernisation de l’administration et de l’Innovation du Service public. Se prononçant autour du thème «La contribution de la poste de Côte d’Ivoire à la modernisation de l’administration», Isaac Gnamba-Yao a souligné que son institution perçue comme une ‘’vieille poste moribonde et vieillotte’’ est désormais tournée vers l’innovation. Au point où dorénavant, la poste de Côte d’Ivoire est appelée « Maison du citoyen et des Entreprises, coursier de l’Etat ». La poste de Côte d’Ivoire,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.