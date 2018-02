Côte d’Ivoire/ Le DG de la décentralisation dément la création de nouvelles communes

Le directeur général de la décentralisation et du développement local, Lazare Dago Djahi a apporté mardi à Abidjan, un démenti « formel et clair » quant à la création de nouvelles communes en Côte d’Ivoire,

Abidjan, 27 fév (AIP)- Le directeur général de la décentralisation et du développement local, Lazare Dago Djahi a apporté mardi, à Abidjan, un démenti « formel et clair » quant à la création de nouvelles communes en Côte d’Ivoire, telle que stipulée par le quotidien le « Mandat » dans sa parution du vendredi et titrée, « découpage administratif, voici la liste des 511 communes en vue ». « Je voudrai apporter un démenti claire et formel aux articles de presse qui font état de la création de nouvelles communes en Côte d’Ivoire et j’en prends pour preuve l’article du journal le mandat », a déclaré Lazare Dago Djahi, lors d’une conférence de presse, au siège de sa structure. Il a expliqué qu’à ce jour, le découpage territorial de la Côte d’Ivoire...

