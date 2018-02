Côte d’Ivoire/ Le corps enseignant de Daoukro exhorté au civisme et à l’engagement

rentrée pédagogique de l'Antenne Pédagogique et de la Formation Continue

Daoukro, 10 fév (AIP)- L’inspecteur général de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Daoukro, Coulibaly Adama a appelé au civisme et à l’engagement du corps enseignant pour l’atteinte des objectifs que le ministère s’est fixés au niveau des résultats scolaires au niveau de l’année 2017-2018. L’inspecteur général, Coulibaly Adama s’exprimait vendredi, lors de la rentrée pédagogique de l’Antenne pédagogique et de la formation continue. Selon lui, le thème de l’année scolaire, à savoir « Civisme et Engagement de tous pour une école de qualité » appelle à une remise en cause permanente et invite à faire en sorte que tous nos comportements soient...

