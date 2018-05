Côte d’Ivoire/ Le conseil régional du Poro prépare une tournée de remise d’infrastructures

Une délégation du conseil regional du Poro, en tournée de remise d’infrastructures, inaugure un pont entre les villages de Kapélé et de Pignon (dans la sous-préfecture de Komborodougou), le 27 juillet 2016

Korhogo, 07 mai (AIP) – Le conseil régional du Poro entame, mardi, une tournée de remise officielle d’infrastructures aux populations, en prélude à la tenue, samedi, de sa première session de l’année, indique une note transmise à l’AIP. La délégation du conseil régional se rendra, mardi, successivement à Boron, Farakoro et Dikodogou, dans le département du même nom, mercredi à Olléo, Karakoro et Moroviné, dans le département de Korhogo, et vendredi, à Sinématiali, précise la note. Des infrastructures scolaires et sanitaires réalisées par le conseil régional au cours du précédent exercice seront inaugurées et remises aux habitants de ces sept localités, poursuit la note, qui annonce la présence du Gl Issa Coulibaly, ministre de la Fonction Publique, aux étapes...

