Le budget 2018 du conseil régional de l'Indénié-Djuablin adopté lors de 4e session ordinaire de l'année 2017

Abengourou, 24 déc (AIP)- Le budget primitif de l’exercice 2018 du conseil régional de l’Indénié-Djuablin a été adopté samedi en session ordinaire à l’unanimité des conseillers présents. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1,6 milliards de FCFA dont 856,3 millions FCFA en fonctionnement, soit 53,28% et 750,7 millions en investissement, soit 46,72%. Ce budget primitif est en baisse d’un montant global de 2,2 milliards FCFA par rapport à celui de l’exercice 2017 qui s’élevait à 3,8 milliards, soit 58,13%. Cette baisse s’explique par la non intégration du financement des reports d’investissement des années antérieures conformément aux instructions de la tutelle, notamment, le ministère de l’Intérieur. L’intégration au budget modificatif...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.