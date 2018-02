Côte d’Ivoire/ Le Conseil municipal de Bouaflé adopte son budget primitif de 2018

Le maire de Bouaflé, Lehié Bi Lucien

Bouaflé, 28 fév (AIP)- Le Conseil municipal de Bouaflé a adopté, mercredi, son budget primitif de l’exercice 2018 qui s’élève à 556 millions de francs CFA, à l’occasion de sa première session ordinaire de l’année en cours. Ce budget, qui consacre 400,16 millions de francs CFA au fonctionnement et 155,84 millions de francs CFA à l’investissement, enregistre une hausse de 81,329 millions de francs CFA, comparativement à celui de l’exercice 2017 qui s’élevait à 474,671 millions de francs CFA. Selon le maire, Lehié Bi Lucien, cette augmentation est due à l’intégration des excédents générés par les exercices 2016 et 2017, d’un montant de 73 millions de francs CFA et de l’augmentation de la subvention d’équipement de l’Etat, qui passe de 47,349 millions...

