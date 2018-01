Côte d’Ivoire/ Le commissaire de police de Zuénoula et un adjudant tués dans un accident de la route

Une collusion entre un véhicule de la police de Zuénoula et une voiture personnelle à Bouaflé

Bouaflé, 10 jan (AIP)- Une collusion entre deux véhicules a causé deux blessés graves et quatre morts dont le commissaire de police de Zuénoula Yohou Zagou Jean Luc et l’adjudant Trazié, a appris l’AIP. Selon des informations recueillies auprès des sapeurs pompiers civils de Bouaflé, l’accident est survenu, mardi à l’entrée de la localité, aux environs de 17H, entre un véhicule de la police de Zuénoula et une voiture personnelle. Il y a eu trois morts sur le champ. Le commissaire évacué au Centre hospitalier régional (CHR) de Bouaflé a rendu l’âme par la suite. Les victimes ont été transférées à la morgue et les blessés, une dame et son bébé au CHR de Bouaflé. Un accident de la circulation d’un camion de livraison de la société Ivograin avait occasionné...

